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Александрова Мария Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александрова
Имя
Мария
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129374. АЛЕКСАНДРОВА, МАРІЯ ПЕтрова. К. Боровск. у., Рощинск. в., с. Рябушекъ, 22 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 12 уч. г. Одессы 24 Авг. 909, 169, 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 24 Авг. 909.

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