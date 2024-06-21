Александрова Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129374. АЛЕКСАНДРОВА, МАРІЯ ПЕтрова. К. Боровск. у., Рощинск. в., с. Рябушекъ, 22 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 12 уч. г. Одессы 24 Авг. 909, 169, 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 24 Авг. 909.
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