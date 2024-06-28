Вендера Василии Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вендера
- Имя
- Василии
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45719. ВЕНДЕРА, ВАСИЛІИ ИГНАТЬЕВЪ. К. Проскуров. у., Фельштинск. в., с. Хмѣлевки, 32 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 149, 152, 1451, 2 и 3 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Марта 904 г., каторж. раб. 9 л. Исп. 27 Мая 905.
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