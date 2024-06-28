Громов Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Громов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46304. ГРОМОВЪ, ВАСИЛІЙ ЕГОРОВЪ. К. Муром. у., Монаковск. в., д. Пертова, 23 л.; — Нижегород. О. С., 134, 13 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905.
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