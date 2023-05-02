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Алексанова Вера Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексанова
Имя
Вера
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
11 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
110. АЛЕКСАНОВА, ВЕРА ДМИТРИЕВНА, 35 л. Гр. Тифлисск. г.; — Н. С. Екатерининск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 авг. 919.

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