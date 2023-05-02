Ракшин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакшин Степан Васильевич

Ракшин Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ракшин
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28067. РАКШИН, СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л. Гр. В.-Устюгск. у., Страдн. в., д. Белой; — Р. В. Т. Северн. обл. Халатн. отн. к. службе, пр. р. 5 л. Исп. 24 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.