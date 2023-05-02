Маршев Павел Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маршев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84719. МАРШЕВЪ, ПАВЕЛЪ ПАВЛОВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 28 Марта 911, 114, 1 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Мая 911. | 910 54034 1 ч. 1655 У. | 909 54069 172 М. (покуш.). | 909 12953 172 М. | 901 75470 1655 У. | 904 60561 2 ч. 1655 У. | 901 21521 172 М. | 902 109121 1655 У. | 900 34231 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.