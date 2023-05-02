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Ясинский Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ясинский
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
30838. ЯСИНСКИЙ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 18 л. Гр. Кокчетавск. у., Константиновск. в., д. Гусаковки; — С. 34 зап. полка. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 26 д. пр. з. Исп. 21 дек. 920.

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