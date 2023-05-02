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Иванов Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46975. ИВАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТріевъ. К. Данилов. у., Халезевск. в., д. Подолькова, 18 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 20 Мая 905.

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