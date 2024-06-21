Тряпицын Петр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тряпицын
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140186. ТРЯПИЦЫНЪ, ПЕТРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Моршанск. у., Салтыковск. в., д. Юрсова, 19 л.; — Моршан. У. С., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Сент. 909.
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