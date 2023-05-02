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Алексеев Ефим Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Ефим
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129396. АЛЕКСѢЕВЪ, ЕФИМЪ АЛЕКСѢевъ. К. Валдайск. у., Кемецск. в., д. Святого, 39 л., рд. т. же у. и в., въ д. Кипровѣ; — З. Н. 2 уч. Валдайск. у., 172 М. (прин. крад.), тюр. 1½ м. Исп. 26 Дек. 908.

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