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Байгузин Атнаизя Кунакузич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байгузин
Имя
Атнаизя
Отчество
Кунакузич
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
324. Байгузин Атнаизя Кунакузич, 60 л., Белебеевск. к., Шаранск. в., д. Ново-Князево. Башкирск. Главсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 15/ІХ—26.

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