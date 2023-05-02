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Шалудько Пимен Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалудько
Имя
Пимен
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12545. ШАЛУДЬКО ПИМЕН ПАВЛОВИЧ, 24 л., Гомельск. г., Клинцовск. у., Мглинск. в., д. Высокой. В. Т. Особ. нази. при Коллег ОГПУ. Ст. 2 ч. 3 П. В. П., лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/ІХ—26.

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