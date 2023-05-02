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Дуброва Леонтий Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуброва
Имя
Леонтий
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
05 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46592. ДУБРОВА, ЛЕОНТІЙ ГАВРИЛОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Пирятин. у. и в., м. Яготина, 35 л.; — Прилукск. У. С., 2 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Февр. 905.

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