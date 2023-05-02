Дуброва Леонтий Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дуброва
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46592. ДУБРОВА, ЛЕОНТІЙ ГАВРИЛОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Пирятин. у. и в., м. Яготина, 35 л.; — Прилукск. У. С., 2 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Февр. 905.
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