Ценев Дмитрий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ценев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141036. ЦѢНЕВЪ, ДМИТРІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Бирск. у., Ельдякск. в., д. Тартышевой, 23 л.; — Симбирск. О. С. 2 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 9 Окт. 909. | 908 136381 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.