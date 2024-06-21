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Ценев Дмитрий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ценев
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141036. ЦѢНЕВЪ, ДМИТРІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Бирск. у., Ельдякск. в., д. Тартышевой, 23 л.; — Симбирск. О. С. 2 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 9 Окт. 909. | 908 136381 169 М.

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