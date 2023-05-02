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Макутина Прасковья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макутина
Имя
Прасковья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
04 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8866. Макутина Прасковья Васильевна, 23 л., Татарск. АССР, Арск. к., Столбищенск. в., с. Б.-Кабан. Н. С. 7 уч. г. Казани. Ст. ст. 16, 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 4 мая 926.

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