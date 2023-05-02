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Слепцов Ефим Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слепцов
Имя
Ефим
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
09 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11927. Слепцов Ефим Филиппович, 26 л., Акмолинск. г., Кокчетавск. у., Болкашенск. в., с. Дорогинского Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 104, 105, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 9 мар. 926.

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