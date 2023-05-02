Адрианов Иван Федулович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адрианов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федулович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51. АДРИАНОВ, ИВАН ФЕДУЛОВИЧ, 46 л. Гр. Владимирск. у., Давыдовск. в., д. Новской; — Н. С. 8 уч. Владимирск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 11 сент. 919. | 911 60277 169 М.
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