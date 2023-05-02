Пуят Антон Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пуят
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86612. ПУЯТЪ, АНТОНЪ АНТОНОВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣжицк. у., Макишанск. в., д. Большихъ-Пуятъ; — Витеб. О. С., 4 Апр. 911, 114, 132 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Февр. 911 г. (9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 11 Мая 911. | 910 10795 1 ч. 1655 У. | 908 24231 169 М. | 908 39256 1651 У. | 905 34873 169 М.
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