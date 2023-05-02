Новиков Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17663. НОВИКОВ, ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 20 л. Гр. Калужск. у., Бебелевск. в., ст. Желябужской; — С. Карбата г. Калуги. Превыш. власти, лиш. св. 4 г. Исп. 20 нояб. 920.
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