Головилов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловилов Михаил Иванович

Головилов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головилов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1579. Головилов Михаил Иванович, 21 г., Нижегородск. г., Растяпинск. р., д. Голышево. Н. С. Растяпинск. р. Ст. 180 «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.