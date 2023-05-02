Челноков Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челноков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141106. ЧЕЛНОКОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Сердоб. у., в. и с. Байна, 21 г.; — Саратов. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Сей пригов. поглощенъ пригов., напеч. въ 909 г. № 153302.
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