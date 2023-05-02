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Белецкий Иван Блажеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белецкий
Имя
Иван
Отчество
Блажеев
Дата исполнения приговора
21 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
38021. БѢЛЕЦКІЙ, ИВАНЪ БЛАЖЕЕВЪ. К. Мазовецк. у., гм. Соколы, д. Гонсовка-Скварки, 38 л.; — Гм. С. 2 окр. Мазовецк. у. (въ 6 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Апр. 905. | 902 01518 170 М. | 99 17359 170 М. | 901 9994 169 М. | 97 27935 170 М. | 99 30625 1655 У.

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