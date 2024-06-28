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Гриб Андрей Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриб
Имя
Андрей
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46262. ГРИБЪ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Полоцк. у., Александровск. в., с. Горбачева, 52 л.; — Витебск. О. С., 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Марта 905.

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