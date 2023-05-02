Малов Артемий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малов
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84592. МАЛОВЪ, АРТЕМІЙ ИВАНОВЪ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Семеновск. у., Дроздовск. в., д. Хвалынья; — Вологодск. О. С., 3 Марта 911, 169, 170 и 170 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Вел.-Устюга отъ 31 Іюля 910 г. (177 М., тюр. 6 м.), тюр. 1 г. Исп. 21 Мая 911. | 909 93187 1647 У.
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