Крига Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крига
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32748. КРИГА, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВЪ. Сн. к. Семипалатин. у., Карповск. в., 20 л., рд. Богодуховск. у., въ Ново-Рябинск. в. и с.; — Семиналатин. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 140, 148, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 28 Марта 905. | 904 4928 1655 У.
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