Казаков Петр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6640. Казаков Петр Павлович, 36 л., Гжатск. у., Липецк. в., д. Петишенко. Н. С. 7 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19 нояб. 926.
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