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Портных Порфирий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Портных
Имя
Порфирий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10666. Портных Порфирий Гаврилович, 49 л., Забай кальск. г., Сретенск. окр., Нерчинск. р., с. Бянкина. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. В. З. С.

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