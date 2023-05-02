Портных Порфирий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Портных
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10666. Портных Порфирий Гаврилович, 49 л., Забай кальск. г., Сретенск. окр., Нерчинск. р., с. Бянкина. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. В. З. С.
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