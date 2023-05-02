Коснов Андрей Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коснов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51784. КОСНОВЪ, АНДРЕЙ ТАРАСОВЪ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Молог. у., Воскресенск. в., с. Лацкаго; — Кашин. О. С., 25 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 11 дн. предв. заключ. Исп. 19 Марта 911. 910 65503 169 М. | 900 33464 169 М. 904 67115 1 ч. 1635 У. | 99 54477 169 М.
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