Мясникова Ольга Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мясникова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5802. МЯСНИКОВА, ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 48 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Первомайск. в., д. Маслова;—Н. С. 4 р. П.-Володарск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 29 июня 921.
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