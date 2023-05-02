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Мясникова Ольга Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мясникова
Имя
Ольга
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
29 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5802. МЯСНИКОВА, ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 48 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Первомайск. в., д. Маслова;—Н. С. 4 р. П.-Володарск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 29 июня 921.

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