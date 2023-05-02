Чавар Ян Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чавар
- Имя
- Ян
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141044. ЧАВАРЪ, ЯНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Валкск. у., Блуменск. в., 33 л.; — Венденъ-Валкск. С. М. С. 2 Окт. 909, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 17 Окт. 909.
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