Тимохин Филипп Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимохин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50966. ТИМОХИНЪ, ФИЛИППЪ ОСИповъ. К. Лихвин. у., Грязновск. в., д. Позднякова, 30 л.; — Москов. Ст. М. С. Кожевническ. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905.
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