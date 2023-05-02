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Яковлев Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
30782. ЯКОВЛЕВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г. Гр. г. Онеги; — Р. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Должн. прест., лиш. св. 10 л., по амн. от нак. освоб.

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