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Хитров Александр Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хитров
Имя
Александр
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140805. ХИТРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ОСИПОВЪ. К. Малоархангельск. у., Покровск. в., д. Пріютиной, 24 л.; — Уфимск. О. С. 25 Сент. 909, 169, 2 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Окт. 909. | 904 10006 49 М.

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