Шалов Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шалов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99955. ШАЛОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИППОВЪ, 22 л. К. Устюженск. у., Моденско-Плотищевск. в., д. Большой-Липенки; — Г. С. 2 уч. г. Рыбинска, 10 Мая 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 911. | 909 86469 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 66517 и въ 908 г. № 66516.
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