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Головизин Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головизин
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
14165. ГОЛОВИЗИН, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Вятск. у., Кстининск. в., д. Гагаринской; — П. С. при бат-не по охран, сооруж. Вятск. сл. Украйн. Самовольи, отлучка, лиш. св. 3 г. Исп. 16 янв. 920.

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