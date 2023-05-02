Громульский Павел Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромульский Павел Григорьев

Громульский Павел Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громульский
Имя
Павел
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46306. ГРОМУЛЬСКІЙ, ПАВЕЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Ново-Минск. у., гм. Куфлевъ, 24 л., рд. въ г. Калушинѣ, Ново-Минск. у.; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 13, 2 ч.1655 и 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 6 Апр. 905. | 900 78341 1647 У. | 96 74632 170 М. | 99 40425 1647 У. | 95 24680 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close