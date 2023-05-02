Громульский Павел Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Громульский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46306. ГРОМУЛЬСКІЙ, ПАВЕЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Ново-Минск. у., гм. Куфлевъ, 24 л., рд. въ г. Калушинѣ, Ново-Минск. у.; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 13, 2 ч.1655 и 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 6 Апр. 905. | 900 78341 1647 У. | 96 74632 170 М. | 99 40425 1647 У. | 95 24680 169 М.
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