Екимов Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимов Григорий Иванов

Екимов Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Екимов
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
82181. ЕКИМОВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ, 42 л. К. изъ сс. Якутск. окр., Покровск. в., с. Тюктюра, рд. Ковров. у., въ Маховицк. в.; — М. С. г. Олекминска, 30 Нояб. 910, 16, 16¹, 169, 2 и 5 п. 170, 1 п. 170 и 2 п. 171 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (169, 2 и 5 п. 170 и і п. 171 М., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 30 Нояб. 910. | 900 85054 313 и 977 У, и У. о сс. | 97 80283 225 У. | 90 38150 169 М. | 91 75817 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close