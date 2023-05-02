Екимов Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82181. ЕКИМОВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ, 42 л. К. изъ сс. Якутск. окр., Покровск. в., с. Тюктюра, рд. Ковров. у., въ Маховицк. в.; — М. С. г. Олекминска, 30 Нояб. 910, 16, 16¹, 169, 2 и 5 п. 170, 1 п. 170 и 2 п. 171 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (169, 2 и 5 п. 170 и і п. 171 М., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 30 Нояб. 910. | 900 85054 313 и 977 У, и У. о сс. | 97 80283 225 У. | 90 38150 169 М. | 91 75817 169 М.
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