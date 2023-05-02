Анисимов Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Иван Афанасьевич

Анисимов Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
245. АНИСИМОВ, ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, Гр. Великолуцк. у., Миритиницк. в., д. Ново-Гришенева; — Н. С. 9 уч. Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 26 февр. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.