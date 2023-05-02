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Власенко Сила Малахиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власенко
Имя
Сила
Отчество
Малахиев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45785. ВЛАСЕНКО, СИЛА МАЛАХІЕВЪ. К. Звенигород. у., Виноградск. в., с. Шубиныхъ Ставовъ, 31 г.; — Уманск. О. С., 134, 135, 148, 149, 150 и 1480 У., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.

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