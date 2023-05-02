Власенко Сила Малахиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власенко
- Имя
- Сила
- Отчество
- Малахиев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45785. ВЛАСЕНКО, СИЛА МАЛАХІЕВЪ. К. Звенигород. у., Виноградск. в., с. Шубиныхъ Ставовъ, 31 г.; — Уманск. О. С., 134, 135, 148, 149, 150 и 1480 У., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.
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