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Фирсов Константин Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирсов
Имя
Константин
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10581. ФИРСОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 27 л., Ленинградск. у., Сестрорецк. в. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ІІ—26.

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