Лошманов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лошманов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16810. ЛОШМАНОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 41 г. Гр. Алатырск. у., Гулюшевск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Алатырск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр., до 1 г. и 8 м. Исп. 7 сент. 920.
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