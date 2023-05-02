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Фролов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
13056. Фролов Иван Григорьевич, 20 л., Саратовск. г., Балашовск. у., Тростянск. в. Саратовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29 мар. 926.

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