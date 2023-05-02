Аленина Варвара Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аленина
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129413. АЛЕНИНА, ВАРВАРА ВАСИЛЬева. К. Устюжнск. у., в. и с. Никифорова, 56 л., рд. т. же у. и в., въ д. Ретенниковѣ; — Череповецк. О. С. 3 Сент. 909, 553 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 7 м. Исп. 16 Окт. 909.
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