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Волгин Фаддей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волгин
Имя
Фаддей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
17 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
22585. ВОЛГИН, ФАДДЕЙ ЕГОРОВИЧ, 25 л. Гр. Чистопольск. кан., Катушск. в. и с.; — П. С. при карбате г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 5 л., с зач. 2 м. и 13 д. пр. з. Исп. 17 мая 920.

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