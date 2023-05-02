Месхе Григорий Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Месхе
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17161. МЕСХЕ, ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 16 л. Гр. г. Кутаиса; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы, Торг. спирт., лиш. св. 5 л., с зач. 4 д. пр. з. Исп. 16 авг. 920.
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