Арифуллов Хасян Арифуллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрифуллов Хасян Арифуллов

Арифуллов Хасян Арифуллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арифуллов
Имя
Хасян
Отчество
Арифуллов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129609. АРИФУЛЛОВЪ, ХАсЯНЪ АРИФулловъ. К. Курмыш. у., Чембылеевск. в., д. Б. Рыбушкина, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close