Арифуллов Хасян Арифуллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арифуллов
- Имя
- Хасян
- Отчество
- Арифуллов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129609. АРИФУЛЛОВЪ, ХАсЯНЪ АРИФулловъ. К. Курмыш. у., Чембылеевск. в., д. Б. Рыбушкина, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Окт. 909.
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