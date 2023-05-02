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Малкоедов Роман Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малкоедов
Имя
Роман
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
26263. МАЛКОЕДОВ, РОМАН ПЕТРОВИЧ, 53 л. Гр. Задонск. у., Докторовск. в., с. Д. Избищи; — Н. С. 1 р. Задонск. у. Винокур., лиш. св. 1 г. Исп. 22 дек. 920.

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