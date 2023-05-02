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Бартенев Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бартенев
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45128. БАРТЕНЕВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Воронеж. г., Павлов. у., Нижне-Мамоновск. в., 21 г.; — М. С. 3 уч. Майкоп. окр., 16, 169 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 11567, тюр. 9 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Мая 905.

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