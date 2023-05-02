Ульянов Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140312. УЛЬЯНОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Никольск. у., Березниковск. в., поч. Ульянова, 30 л.; — Вологод. О. С. 15 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149, 150, 285, 2 ч. 823 и 2 ч. 1483 У., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909.
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