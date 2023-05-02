Звейнек Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звейнек
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46869. ЗВЕЙНЕКЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ. К. Вольмарск. у., Старо-Салацк. в., 40 л.; — Рижско-Вольмарск. С. М. С., 169 М., тюр. 1½ м. (вѣр.). Исп. 30 Апр. 905.
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